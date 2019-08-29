نجمة "الهيبة" القادمة ديمة قندلفت تسأل متابعيها: "بشو عم فكّر؟"..فكيف رد عليها الجمهور؟

أطلت نجمة مسلسل الهيبة في جزئه الرابع الفنانة ديمة قندلفت بصورة سيلفي جديدة قامت بمشاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وتركت تعليقًا على صورتها حصدت من خلاله تفاعلًا كبيرًا وتعليقات بالآلاف.

وبدأت التعليقات تنهال على صورة الفنانة ديمة قندلفت بعد أن كتبت تعليقًا وقالت: "مساء الخير..قولكن بشو عم فكّر؟"، وبشكل مباشر ربط الجمهور بين ما قالته الفنانة السورية وبين الإعلان مؤخرًا عن انضمامها كنجمة جديدة للجزء الرابع من المسلسل الشهير "الهيبة" مع النجم تيم حسن.

وكان إحدى المتابعين قد أجاب على سؤال ديمة قندلفت وقال: " شاغل بالك الهيبة وناسها ونحن شاغل بالنا دورك فيها هل هو انتقامي ام غرامي"، بينما قال لها متابع أخر: " مسا النور.. عم تفكري كيف بدك ترضي حماتك ناهد وبنت حماكي منى"، بينما كانت غالبية التعليقات الأخرى قد أجابت: "أكيد بجبل شيخ الجبل والهيبة".

وكانت قد أعلنت الممثلة السورية ديمة قندلفت انضمامها لبطولة مسلسل "الهيبة" بالجزء الرابع، وغرّدت عبر تويتر قائلة: "سعيدة جداً بانضمامي لأسرة مسلسل الهيبة مع الممثل المحبوب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل..".

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