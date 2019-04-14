نجمة باب الحارة تثير الجدل مجددًا بإطلالتها الجريئة..(صور)

أثارت شمس الملا نجمة مسلسل "باب الحارة" وابنة المخرج السوري بسام الملا، الكثير من الجدل حولها في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إطلالاتها الجريئة والتي اعتبرها الجمهور السوري والعربي بعيدة كل البعد عن العادت والتقاليد المحافظة في المجتمع الشرقي.

وشاركت عبر حسابها على موقع إنستغرام على خاصية "الستوري" مجموعة من الصور الجديدة، تظهر من خلالها وهي داخل غرفة النوم، مرتدية "توب" دون أكتاف، وتكشف عن بطنها بهدف أن تثبت عدم استعمالها لبرنامج الفوتوشوب لتنحيف خصرها.

الجدير ذكره أن شمس الملا انضمت إلى أسرة مسلسل "باب الحارة" في الجزء التاسع، وقامت بأداء دور "صفا" الفتاة التي لجأت إلى حارة الضبع هربًا من الفرنسيين، وذلك بعد أن قتلت جنودًا انتقامًا لوالديها، واعتادها الجمهور في كثير من الأحيان بأن تطل بصورها الجريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.