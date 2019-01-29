نجمة بوليوود عليا بهات تشتري منزلها الثالث في مومباي الهند..لن تصدقوا كم ثمنه!

عليا بهات

أصبحت في الوقت الحالي نجمة بوليوود عليا بهات تمتلك منزلها الثالث في مومباي والذي دفعت ثمنًا لشرائه ما يقارب الـ2 مليون دولار أمريكي، وهذا شيء طبيعي بما أنها الآن من بين نجوم الصف الأول في الهند بعد النجاح الذي حققته في بوليوود والشعبية الكبيرة التي تحظى بها.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن عليا بهات قد قامت بشراء شقة في مومباي، ودفعت ثمنًا باهظًا لها، حيث أن مساحة الشقة بلغت 2300 قدم مربع، وتقع في أكثر المناطق حيوية في مومباي، وعلى الرغم من أن سعر الشقة في السوق أقل، إلّا أن عليا لم يكن لديها مشكلة لأن تقوم بدفع الـ2 مليون دولار.

الجدير ذكره، أن عليا بهات هي ممثلة ومغنية هندية، استطاعت خلال فترة قصيرة أن تصنع لنفسها اسمًا بين نجمات بوليوود، لتصبح في الوقت الحالي متقدمة بمراحل عن الآخرين، حيث شاركت في أعمال عدة وكلها كانت ناجحة، ومثلت مع نجوم كبار مثل شاروخان، وسلمان خان، ورانبير كابور.