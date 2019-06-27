نجمة ستار أكاديمي تثير ضجة على إنستغرام بعد ظهورها في "مغطس" من البطاطا المقلية! (صور)

حالة من الجدل والضجة أثيرت عبر موقع إنستغرام خلال الساعات الماضية، حيث قامت نجمة ستار أكاديمي في موسمه العاشر وتدعى ليا مخول، بمشاركة بعض الصور عبر صفحتها الرسمية في سبيل الترويج لفيديو كليب أغنيتها الجديدة باللغة الإسبانية "Ay Amor".

وكانت الصورة التي أثارت عاصفة من التعليقات عبر حساب ليا مخول على إنستغرام، صورتها وهي في مغطس والبطاطا المقلية تحيط بها، لتتعرض للعديد من الانتقادات، فكتب لها أحدهم وقال: " ربي بحرقك ويقليك في زيت حار 220 درجة هذا رزق ربي تتمايعي به الله لا يوفقك".

وأضاف متابع آخر وقال: " حتى النعمة ما تركتوها بحالها استحو على حالكم شوي والله عيب فيه ناس مش لاقية تاكل، بينما قال لها هذا المتابع: " كنت نحبك لكن الان لالالا عيب هاي نعمة يا ليا".

الجدير ذكره، أن ليا مخول شاركت في برنامج "ستار أكاديمي" في عام 2014، وأصدرت فيما بعد عدد من الأغاني الخاصة بها بعدما تعاقدت مع شركة الإنتاج "Universal Music MENA"، وهي تغني بلغات عدة: الإنجليزية والفرنسية وآخرها الإسبانية.