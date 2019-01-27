نجمة طاش ما طاش..زينب العسكري في أول ظهور تلفزيوني بعد غياب 10 سنوات (فيديو)

الفنانة البحرينية زينب العسكري

أطلت الفنانة البحرينية زينب العسكري من جديد بعد غياب 10 سنوات عن الشاشة وعن اللقاءات الإعلامية وذلك من خلال قناة "atv" الكويتية، وأكدت أن فترة غيابها هذه كان سببها أن حياتها الأسرية أخذت وقتها بشكل كامل.

وعلقت العسكري على الفترة الطويلة التي اختفت فيها عن الأنظار وقالت: " سبب اختفائي أنني تزوجت.. وأنا أحب الحياة الأسرية وشعرت أنني أحتاج تركيزًا واهتمامًا مثل ما أعطيت حياتي الفنية كلَّ وقتي وحياتي.. كنت كثيرًا ما أهتم بالتفاصيل الخاصة بالفن وأحسست أن الحياة الزوجية تحتاج لذلك".

وأضافت: " ما كان هناك طريقة للتواصل مع الجمهور.. أنا ما ابتعدت عن المجال الفني، ولكن ابتعدت عن التمثيل فقط، وظهور السوشيال ميديا كان فرصة للتواصل مع جمهوري الحبيب، وأنا سعيدة بطريقة عودتي لجمهوري.. أحس أنهم عرفوا شخصية زينب العسكري الحقيقية عن طريق السوشيال ميديا.. وأحاول من خلال تفاعلي أن أكون مفيدة وأخدم الناس برسائل غير مباشرة عن الأمومة والحياة الأسرية بشكل بسيط".

View this post on Instagram A post shared by atv Kuwait (@atvkw) on Jan 26, 2019 at 1:05pm PST

الجدير ذكره، أن زينب العسكري بدأت مشوارها الفني في عام 1991 عبر المسرح القومي البحريني، وهي كاتبة ومنتجة بالإضافة إلى أنها ممثلة، وشاركت في عدة أجزاء من المسلسل الشهير "طاش ما طاش" مع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.