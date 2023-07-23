نجمة مسلسل "لعبة الحظ" تتعرض للتهديد بالقتل من معجب مهووس

تلقت الممثلة التركية جيمري بايسال تهديدات بقتل عائلتها، بعد رفضت الإجابة على اتصالات أحد معجبيها المهوسيين.

جيمري بايسال تتعرض للتهديد بالقتل

كشفت بايسل، نجمة مسلسل "لعبة الحظ"، أنها تلقت مكالمات هاتفية من مجهول يتواجد خارج تركيا، وبعد رفضها الإجابة على اتصالاته، بعث لها رسائل يكشف فيها عن حبها لها؛ بعدها قررت حظر رقمه كليًا من هاتفها.

واستمر الجهول بالاتصال بها من أرقام مختلفة أخرى، حتى أنه وصل لتفاصيل ومعلومات شخصية حولها من بينها عنوان منزلها، وبدأ بتهديدها متوعدًا إياها بقتل جميع عائلتها.

وبعد فترة وجيزة من تهديدها، تلقت اتصالًا هاتفيًا منه يخبرها بأنه سيأتي إلى هاتفها في حال لم تجيب عليه.

ومن شدة خوفها، تقدَّمت جيمري بشكوى جنائية ضد المتهم في مكتب المدعي العام باسطنبول، وبدأت التحريات حول الحادثة.

ولعبت جيمري دور البطولة في مسلسل "لعبة حظ" حيث كانت تدور قصته حول فتاة تظن أن حياتها بائسة بعد عيشها قصة حب فاشلة، حتى تلقى بلرجل لا يمت للعاطفة بصلة ويبدأ التشكيك بمعتقداتها.