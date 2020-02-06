نجمة مواقع تواصل اجتماعي تتعرض للهجوم بعد وصفها الفتيات بـ "الوسخات".. فيديو!

تصدر فيديو لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي "ريناد" حديث السوشال ميديا خلال الساعات الماضية بعدما وصفت الفتيات بالـ "وسخات".

وفي التفاصيل، كانت ريناد تنصح المتابعين باستخدام كريم للوجه من ماركة معينة، لكن الفتاة فضلت أن تستخدم طريقتها الخاصة والعفوية في الشرح، فقالت: "ضعوا الكريم على محيط العينين والوجه يا وسخات، لأنو إذا جفت المناطق التي في الوجه فستصبح سوداء ويجب أن تضعن كريم حتى لا تصبح سوداء يا وسخات".

وأثار الفيديو غضب الكثير، وإتهموا الفتاة بقلة التربية وأن ما فعلته بعيد جداً عن مفهوم العفوية، بينما اعتبر البعض أن طريقة كلام الفتاة كانت عفوية ومضحكة.

واستغربت ريناد الهجوم وبررت حديثها قائلة: "في بنات وسخات! عمروا ما مرقم عليكم هالشي! ما في شي إسموا بشرتي هيك...قلة الإهتمام هي التي تسبب ذلك".

يذكر أن ريناد حققت شهرة واسعة بفترة قصيرة جداً، ويتابعها عبر حسابها في إنستغرام أكثر من 3.4 مليون متابع.