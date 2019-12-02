ليزو تتباهى بجسدها السمين وتنشر صورها عاريةً

ترّشحت المغنية "ليزو" لثمان جوائز غرامي، لكن ليس ذلك ما جعل متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون عنه يوم الأحد الماضي.

نشرت النجمة البالغة من العمر 31 عاماً صوراً جريئة عبر حسابها الخاص على انستغرام حيث كانت عارية تماماً وهي تجلس على حافة الأريكة أمام الكاميرا.

وبالرغم من وزنها الزائد وجسدها الضخم إلا أنها كانت تستعرضه عاريةً بينما كانت تجثو على ركبتها، وفي لقطة أخرى كانت تجلس في زاوية على شكل حرف L.

ويبدو واضحاً أن ليزو اعتبرت ما تفعله عمل فني حيث علقت على صورتها: "ارسمني كما تحب الفرنسية...".

وترّشحت ليزو لثمان جوائز غرامي خلال الاحتفال السنوي الـ 62 التي عقد في يناير، حيث حصلت على جائزة أفضل فنان وألبوم العام بالإضافة إلى أفضل ألبوم عصري.

ويشار إلى أن ليزو تشارك في جولة غنائية iHeartRadio Jingle Ball المقررة لعام 2019.

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