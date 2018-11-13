عامر خان، شاروخان

تحدث النجم المشهور عامر خان والمعروف في عالم بوليوود بلقب "الفنان الشامل" عن زميله الفنّان الهندي شاروخان، وأشاد بنجوميته وأدائه الفني المحترف على الدوام، وذلك خلال لقائه في إحدى المقابلات الصحفية مؤخرًا.

ودائمًا ما يرى المتابعين الود والمحبة التي تجمع ما بين عامر خان وشاروخان كلما تقابلا في أي مناسبة من خلال الصور التي يتم التقاطها لهما، حيث وصف عامر خان منافسه الأول في بوليوود في آخر مقابلة صحفية وقال عنه:

"أنا لا أرى نفسي نجمًا كبيرًا، لكنني بالتأكيد أرى شاروخان هو النجم الكبير وصاحب الأفضلية أينما ذهب، إنه جذاب وأنيق وموهوب".

من جهة أخرى، يشارك النجم عامر خان في بطولة فيلم "Thugs of Hindostan"، برفقة ألمع نجوم الفن الهندي الفنّان المخضرم أميتاب باتشان، بالإضافة إلى مشاركة النجمة الهندية كاترينا كيف.

وكان عامر خان قد أبدى إعجابه الشديد بالفيديو الدعائي لفيلم شاروخان الجديد "Zero"، والذي يشاركه في بطولته أيضًا كاترينا كيف بالإضافة إلى أنوشكا شارما، ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في دور العرض والسينمات في الـ21 من شهر ديسمبر المقبل.