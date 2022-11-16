نجم جيمس بوند يواجه قضية قانونية في المحكمة.. والسبب شجرة

يواجه النجم الهوليوودي العالمي "دانيال كريغ" قضية قانونية تدور حاليًا داخل المحكمة وذلك بعد ان دخل في نزاع قانوني مع عدد من الجيران حيث يعيش حاليًا في منزله الريفي المتواجد في بريطانيا.

تفاصيل النزاع القانوني بين نجم جيمس بوند دانيال كريغ وجيرانه

يبدو واضحاً بان الشهرة الكبيرة التي يمتلكها النجم العالمي "دانيال كريغ" لن تساعده في مشكلته القانونية، حيث دخل نجم جيمس بوند في نزاع قانوني مع جيرانه في المنطقة التي يسكن بها.

وتقدّم جيران نجم سلسلة جيمس بوند "دانيال كريغ" بطلب قانوني الى مجلس المدينة وذلك من أجل قطع شجرة قديمة يحتفظ بها "دانيال كريغ" هو وزوجته عند باب منزلهما.

واشتكى سكّان المنطقة التي يسكن بها النجم العالمي في شمال لندن بان جذور هذه الشجرة القديمة تضرّ بمنازلهم وتسبب العديد من المشاكل، حيث كان هذا ضمن مخطط قطع الاشجار المزعجة.

ورفع عدد من جيران النجم العالمي شكوى الى المجلس المحلي لينظر في هذه القضية حيث أن دانيال سيواجه هذه الدعوى القضائية في المحكمة.

وأكّد وكيل التخطيط في المنطقة بأن هذه الشجرة بحاجة الى عمليات ابطاء نمو الجذور ومن المتوقّع أن يتخذ المسؤولون اجراءات بشأنها خلال وقت لاحق من هذا الشهر، حيث أن الامور لا تسير لصالح النجم العالمي.

وقالت بعض المصادر إن تعنت النجم الشهير أمر مرفوض خاصة أن تواجد هذه الشجرة يسبب الأذى للعديد من الجيران حوله، وأنه كان من المفترض ان يكون أكثر مرونة في هذا الأمر.