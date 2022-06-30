خبر صادم لعشّاق سلسلة "جيمس بوند".. إعادة اختراع الشخصية من جديد

أقيم حفل تكريم منتجي سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة في فعاليات معهد الفيلم البريطاني التي اقيمت في لندن مؤخرًا، وتحدّثت المنتجة "باربارا بروكلي" واحدة من مجموعة منتجي هذه السلسلة الشهيرة، حول الجزء الجديد القادم من الفيلم الشهير والذي يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة

تفاصيل شخصية جيمس بوند الجديدة

كشفت المنتجة باربارا عن مفاجاة صادمة لعشّاق هذه السلسلة المميزة والناجحة، حيث أكّدت بأنه لن يبدأ العمل على فيلم جديد من سلسلة "جيمس بوند" قبل مدة عامين على الأقل.

وصرّحت المنتجة بانه لم يتم اختيار النجم الذي سيؤدي الشخصية الرئيسية في العمل حيث أن مهمة البحث لم تبدأ حتى الآن ليكون خلفاً للنجم العالمي دانيال كريغ الذي اشتهر بأداء الشخصية

وقالت باربارا: "إن مهمة اختيار شخصية جيمس بوند لم تتم حتى الآن ولا يوجد سيناريو، كما انه لا يمكننا اختيار نجم محدد حتى نقرر كيف سنتعامل مع الفيلم لانه في الحقيقة هو إعادة اختراع لـ جيمس بوند".

إعادة اختراع جيمس بوند جديد يحتاج لسنوات

أشارت المنتجة بان إعادة ابتكار هوية هذه الشخصية المميزة سيستغرق وقتاً طويلاً، حيث أنه لن يتم البدء بتصوير الفيلم الجديد قبل عامين على الأقل أي أنه سيبدأ التصوير خلال عام 2025 وهو الخبر الذي أحبط عدد كبير من الجمهور المتحمس للجزء الجديد من العمل

اختيار الأمير ويليام خلفاً للنجم دانيال كريغ

وكانت المنتجة قد صرّحت خلال وقت سابق في لقاء صحفي بأن شخصية جيمس بوند الجديدة متواجدة في إشارة منها إلى الأمير ويليام ولكنّه مشغول في الوقت الحالي، حيث كشفت المنتجة أن الامير ويليام هو الأفضل لتقديم هذه الشخصية بالرغم من معرفتها بأن هذا الأمر مستحيل ولا يمكن حدوثه

وتربط الأمير ويليام والعائلة المالكة علاقة قوية بهذه السلسلة حيث حضر الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون عرض الجزء الأخير في السينما، وتحظى هذه السلسة والشخصية باهتمام العائلة المالكة البريطانية حيث يبدو أنه من الأعمال المفضلة لديهم وهو ما جعل المنتجة تخرج بالتصريح الذي قالت به أن الأمير ويليام مناسب لتجسيد هذه الشخصية الشهيرة