هل يكون الأمير ويليام خليفة لدانيال كريغ في جيمس بوند؟

كشف منتج سلسلة أفلام "جيمس بوند" العالمية "مايكل ويلسون" بأن البحث عن بطل جيمس بوند في الجزء القادم ما يزال مستمراً وذلك ليكون خليفة للنجم العالمي دانيال كريغ الذي اشتهر بهذا الدور

وأشار المنتج في لفتة صادمة بانه من المحتمل أن يكون المرّشح المثالي لأداء شخصية جيمس بوند العالمية هو دوق كامبريدج الأمير "ويليام".

الأمير ويليام خليفة لداينال كريغ

مازح المنتج االرئيسي لسلسلة أفلام جيمس بوند بانه من المحتمل أن يكون الأمير ويليام هو المرّشح المثالي لاداء شخصية جيمس بوند ولكنّه للأسف غير متاح أبداً لأداء هذا الدور.

وقال المنتج ممازحاً: "لسوء الحظ ان الشخص الذي قابلناه للتو غير متاح للقيام بهذه المهمة في سلسلة الأفلام الشهيرة"، حيث أنه أشار الى الأمير ويليام.

وأكّد المنتج: "إنه لسوء الحظ بأنه مشغول في الوقت الحالي ولكنّه سيكون مرّشح مثالي وعلامة فارقة في شباك التذاكر".

علاقة العائلة المالكة بأفلام جيمس بوند

ترتبط العائلة المالكة ارتباط وثيق بسلسلة أفلام جيمس بوند حيث انه وخلال عام 2012 قام دانيال كريغ بدور البطولة في فيلم قصير لافتتاح الألعاب الأولمبية مع الملكة اليزابيث، وفاجأت الملكة العالم بأكمله.

كما حظي الموسم الأخير من جيمس بوند باحتفال ملكي حيث عرض في قاعة ألبرت الملكية وحضر العديد من أفراد العائلة المالكة للاحتفال منهم دوقا كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده

احتفل الأمير ويليام في شهر يونيو الماضي وتحديدًا في 21 يونيو بعيد ميلاده الـ 42، كما احتفلت العائلة المالكة بعيد الأب الذي يصادف في نفس اليوم بنشر صوره للأمير ويليام مع زوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وأطفالهما خلال تواجدهم في رحلة إلى مدينة البترا الأردنية

والامير ويليام هو الابن الأكبر للأميرة الراحلة ديانا وزوجها الأمير تشارلز وهو الشقيق الأكبر للأمير هاري الذي تزوج من الفنانة الأنريكية المعتزلة ميغان ماركل