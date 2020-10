نجم مسلسل حب للايجار باريش أردوتش.. هل أصبح أب؟!

Bugün bir şeyleri söylememe vesile olsun mu? Bir film varmış iki eltinin savaşını anlatan. İşte iki eltinin aileye ilk torunu vermek üzerine bir rekabete girip, birbirlerini kırıp üzdükleri bir hikaye. Evlerini, takılarını, ekonomik durumlarını falan gösterip hava atmaya yönelik yarışlarını anlatan bir hikaye. Şu dönem sosyal medyada da var ya biraz hani; ev dekorasyonu, tatiller, kıyafetler, güzellik, en iyi araba, 'en iyi anne benim' yarışları.. Neyse işte bu hikayede bakıyor ki eltiler savaştıkça ellerine bir şey geçmiyor, mutsuz oluyorlar, yalnız kalıyorlar, içlerinde bir huzursuzluk var. Birbirimizle kavga etmek kolay, biz anlaşmayı deneyelim deyip birbirlerine #eltimkızkardeşim diyorlar. Ellerini birleştiriyorlar, güçlerini birleştiriyorlar, ne iyi ediyorlar. Beraber üretiyorlar, beraber gülüyorlar, beraber başarılarını büyütüyorlar. O yüzden savaşmak yerine barışmayı seçen bütün kadınlara selam olsun. 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 Ha bir de erkeklerin domine ettiği sektörde bir kadın hikayesinin gişede böylesi rakamlara ulaşması da sanırım bugün kutlanmayı hak ediyor. Kadın izleyicimize ve önyargı yapmadan! izlemeye gelip 'yav amma eğlendim' diyen erkek izleyicimize de selam olsun. 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, önyargıların tamamen kırıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen sağlandığı günlerin geleceğini bilmeye vesile olsun mu? Olsun. #8martdünyakadinlargünü @unwomenturkey

