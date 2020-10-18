نجم مسلسل حب للايجار باريش أردوتش.. هل أصبح أب؟!

بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من زواج نجم مسلسل حب للايجار "باريش أردوتش" المعروفة باسم "عمر" بالممثلة "جوبسي أوزاي" انتشرت إشاعة تفيد بأن لتركية حامل بالشهر الرابع بطفلها الأول، وما ان نتشرت الإشاعة حتى خرجت ونفتها.
ما هي إلا أسابيع قليلة حتى انتشرت صورة لجويسي وهي تحمل طفل صغير في المستشفى ودعوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها قد انجبت مولودها الأول.
النجم التركي باريش أردوتش وزوجته جوبسي أوزاي يرزقان بمولودهم الأول بعد 3 أشهر فقط من الزواج pic.twitter.com/byY9aDcKYD— Celebs World (@Celebrities_Wo) October 17, 2020
تسأل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن امكانية انجاب طفل رغم أن فترة زواجها قصير مقارنة بالأشهر التي تحتاجها المرأة لكي تلد خاصة أن في يوم زفافها لم يظهر عليها أي علامات تدل أنها حامل مما أثار الشكوك حول صحة هذا الخبر.
اما بالنسبة للصورة المتناقلة ما هي إلا صورة من أحد الأدوار التي جسدتها، في فيلمها الأخير "حرب النخب" المعروفة عند العرب باسم "حرب السلفات" وهو آخر عمل قدمته للجمهور.
Bugün bir şeyleri söylememe vesile olsun mu? Bir film varmış iki eltinin savaşını anlatan. İşte iki eltinin aileye ilk torunu vermek üzerine bir rekabete girip, birbirlerini kırıp üzdükleri bir hikaye. Evlerini, takılarını, ekonomik durumlarını falan gösterip hava atmaya yönelik yarışlarını anlatan bir hikaye. Şu dönem sosyal medyada da var ya biraz hani; ev dekorasyonu, tatiller, kıyafetler, güzellik, en iyi araba, 'en iyi anne benim' yarışları.. Neyse işte bu hikayede bakıyor ki eltiler savaştıkça ellerine bir şey geçmiyor, mutsuz oluyorlar, yalnız kalıyorlar, içlerinde bir huzursuzluk var. Birbirimizle kavga etmek kolay, biz anlaşmayı deneyelim deyip birbirlerine #eltimkızkardeşim diyorlar. Ellerini birleştiriyorlar, güçlerini birleştiriyorlar, ne iyi ediyorlar. Beraber üretiyorlar, beraber gülüyorlar, beraber başarılarını büyütüyorlar. O yüzden savaşmak yerine barışmayı seçen bütün kadınlara selam olsun. 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 Ha bir de erkeklerin domine ettiği sektörde bir kadın hikayesinin gişede böylesi rakamlara ulaşması da sanırım bugün kutlanmayı hak ediyor. Kadın izleyicimize ve önyargı yapmadan! izlemeye gelip 'yav amma eğlendim' diyen erkek izleyicimize de selam olsun. 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, önyargıların tamamen kırıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen sağlandığı günlerin geleceğini bilmeye vesile olsun mu? Olsun. #8martdünyakadinlargünü @unwomenturkey
من جهة آخرى، زوجها باريش كان قد انتهى دور في المسلسل الشهيرة "الحفرة" بعد أن مثل به كضيف شرف، وودع المسلسل الذي شارك به بعدد قليل من الحلقات عبر حسابه في "إنسنغرام"، فنشر صورة عبر خاصية “الستوري” وقال: "كان كل شيء رائعاً، أعانق كل فريق العمل والمشاهدين".
Güle güle Arık Böke Erdenet. @baris_arduc @ayyapim @showtv pic.twitter.com/otmvCPrhWb— Çukur Dizi Resmi (@cukurdizi) October 12, 2020