نجم مسلسل Lupin يؤدي مناسك العمرة

وثَّق أحد المعتمرين بكاميرة هاتفه المحمول لحظة تأدية النجم الفرنسي الكوميدي عمر سي مناسك العمرة.

عمر سي يؤدي مناسك العمرة

ويظهر عمر سي في الفيديو المتداول مرتديًا ملابس الإحرام البيضاء، بينما كان ينظر إلى هاتفه أثناء طوافه حول الكعبة وسط الجموع المعتمرة، وبدا واضحًا بينهم بسبب قامته الطويلة.

ويُشار إلى أن عمر سي اشتهر بدوره في المسلسل الفرنسي "عمر وفريد"، وحاليًا يشارك في المسلسل المغامرة والإثارة Lupin، الذي يجسد فيه شخصية اللص النبيل أسان" الذي يقرر الانتقام لوالده الذي تعرض للظلم من قبل عائلة ثرية.

الممثل الفرنسي عمر فريد من أداء مناسك العمرة 🕋❤️ pic.twitter.com/Ajp5epfYyJ — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 3, 2023

الموسم الثالث من مسلسل Lupin

وطرحت منصة "نيتفلكس" العالمية الفيديو الترويجي للموسم الثالث من العمل، مشوقًا محبي السلسلة، لكن لم يتم تحديد موعد العرض بعد، لكن من المتوقع عرضه في أوائل العام الجاري، لاسيما أن الموسم الأول والثاني منه عرضا في بداية العام.

ويمكن سماع عمر سي في الفيديو الترويجي يقول: "لقد انتقمت لوالدي، كان علي حماية عائلتي، أردت أن أبقى في الظلام، لكن كان علي أن أعود إلى النور، الآن شاهدني أختفي".

وأرفقت "نيتفلكس" المقطع بتعليق توضيحي للعمل، وكتبت: "الآن مختبئًا، يجب أن يتعلم أسان العيش بعيدًا عن زوجته وابنه، مع المعاناة التي يتحملونها بسببه، لم يعد بإمكان أسان تحمل الأمر أكثر من ذلك وقرر العودة إلى باريس لتقديم اقتراح مجنون: اترك فرنسا وابدأ حياة جديدة في مكان آخر، لكن أشباح الماضي ليست بعيدة أبدًا، والعودة غير المتوقعة ستقلب خططه رأسًا على عقب".

