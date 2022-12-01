نجوم الزمن الجميل يحتفلون بعيد ميلاد حميد الشاعري الـ61

احتفل أصدقاء المطرب الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاده الواحد و الستين مساء أمس الثلاثاء، في حفل كبير حضره نخبة من نجوم الفن والرياضة والإعلام من كافة الأجيال المتعاقبة، و استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

هذا و كان أبرز حضور الحفل عدد من نجوم جيل التسعينات، نذكر منهم هشام عباس، إيهاب توفيق، عصام كاريكا، حسن عبدالمجيد، حنان، حسام حسني، وغيرهم، وقدم كل منهم مجموعة من أغنياته برفقة حميد الشاعري طوال الحفل.

يذكر أن الحفل توسطته كعكة كتب عليها capo، إشارة إلى النجم حميد الشاعري، وهو اللقب الذي اشتهر به الشاعري وجعله منتشرا وسط كافة الأجيال داخل الوسط الفني.