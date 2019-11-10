ابنة أصالة نصري غارقة في الدموع والسبب والدها.. "فيديو"!

شاركت شام ابنة الفنانة السورية أصالة نصري صور لها ولوالدها برفقة أختها غير الشقيقة على حسابها الخاص في إنستغرام.

طليق أصالة المنتج "أيمن الذهبي" كان قد تزوج وسافر خارج البلد، ومن وقتها لم تربطه أي علاقة أو تواصل مع أبنائه شام وخالد، إلا أن المياه عادت إلى مجاريها مؤخراً، إذ استقبلت شام والدها وأختها في المطار والدموع تملأ عينيها.

القطيعة التي حصلت منذ سنوات بين الذهبي وأولاده، جاءت بعد قرار انفصاله عن أصالة وقرار زواجه للمرة الثانية، خاصة بعد زواج نصري أيضًا من المخرج طارق العريان.

الفيديو الذي انتشر لـ"شام" وهي تستقبل والدها واختها، أثار تساؤلات عديدة عن سبب غياب أخوها خالد، إذ لم يظهر الأخير في الفيديوهات والصور مما أثار تكهنات البعض بأن الخلاف لم ينتهي مع والده.

من جهة أخرى وفي خطوة مفاجئة،علقت أصالة على صور ابنتها مع شقيقة شام ووالدها بـ"روح مامي" لتؤكد تخليها عن الخلافات وفتح صفحة جديدة.

يذكر أن شام الذهبي افتتحت عيادة خاصة للعناية بالجلد، وزارها عدد من المشاهير كان أخرهم الفنان المصري "محمد رمضان". أما فيما يتعلق بحياتها الشخصية فقد انفصلت عن زوجها رجل الأعمال "أحمد الجوهر" بسبب اختلاف الظروف المعيشية أو "ستايل المعيشة"، إذ تفضل شام الابتعاد عن الرسميات والسهرات الخاصة برجال الأعمال وعالم البزنس.

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