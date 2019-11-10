عائلة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تخرج عن صمتها وتوضّح سبب عدم استلام جثمانه

حالة من الحزن والحسرة عاشها الجميع نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد سماع خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر 35 عامًا بشكل مفاجئ ودون أي سابق إنذار، وما زاد الألم لدى البعض هو أنه لم يتواجد أحد من عائلة الراحل لاستلام جثمانه.

وبعد الكثير من التساؤلات من قبل الجمهور، خرج أحد أفراد عائلة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن صمته، وكشف السبب الحقيقي لعدم استلام جثمانه، وهذا الشخص هو شقيقة زوجة خال الفنان هيثم أحمد زكي "نهال فؤاد"، والتي كتبت عبر حسابها على فيسبوك وقالت:

" يا جماعة والله هيثم عنده بنات خاله .. وزوجة خال حنينة جدا وطيبة كأنها أمه .. وعنده خطيبة موضوع عدم وجود احد لتسلم الجثمان ده لان القانون عايز أقارب درجة اولي .... لم يتوفر هذا لان أخيه كمان خارج البلاد صعبة اوي كلمة (لم يجد احد يتسلم الجثمان ) ادعوا لهيثم من كل قلبكم وياريت كان شاف حبكم ده في حياته".

والجدير بالذكر، أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي توفي وحيدًا في منزله، وكانت خطيبته إنجي سلامة هي من كشفت ذلك بعد أن حاولت مرات عدة التواصل معه دون أي إجابه منه، لتقوم في النهاية بتبليغ قوات الأمن لتفقده، فقاموا باقتحام المنزل ووجوده قد فارق الحياة.

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