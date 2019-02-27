نجوم الفن يعزّون أهالي الشهداء والضحايا في حادثة قطار محطة مصر

حادث محطة مصر

فُجع المصريين اليوم الأربعاء صباحًا باستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص الذين راحوا ضحية حادث قطار محطة مصر في منطقة رمسيس، حيث أنه حدث تصادم بين القطار الذي كان يسير دون سائق ورصيف المحطة مما أدى إلى حدوث انفجار في تنك السولار .

وفي ظل هذه الأحداث المؤسفة والحزينة، سارع نجوم الفن لتقديم التعازي الحارة لأهالي الضحايا الذين استشهدوا صباح اليوم، بالإضافة إلى أنهم تمنوا الشفاء العاجل للمصابين الذين نقلوا إلى المستشفى.

كتب النجم حماقي عبر حسابه على تويتر: "خالص العزاء لكل أسر ضحايا قطر محطة مصر وربنا يشفي كل المصابين"، بينما كتبت الممثلة دينا فؤاد عبر حسابها على موقع إنستغرام: " يارب ارحم شهداء قطار محطه مصر وأشفى المصابين منهم".

وكتب حسام حبيب عبر حسابه على موقع إنستغرام: " إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اشف كل مصاب في حادث #محطة_مصر ويصبر أهالي الضحايا ويسكنهم فسيح جناته.و بعتذر انا بره مصر و ماكنتش عارف بالحادث اصلا".

وكان الإعلامي اللبناني أيضًا نشر عبر حسابه على إنستغرام تعازيه لأهالي الضحايا وقال: " ‏كلما حلَّ بِ ‫#مصر مصابٌ أليمٌ تَصدَّعَ القلبُ وَخَفَتَ ضوءُ الروح...أحرّ العزاء لِمصر ولِذوي ضحايا ‫#محطة_قطارات_مصرمحطة_مصر.

ومنا نحن أسرة موقع البوابة الإخباري نرسل أحر التعازي والمواساة لأهالي الشهداء في مصر، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

View this post on Instagram A post shared by ديكورات حياة (@hayat_decor) on Feb 27, 2019 at 5:01am PST