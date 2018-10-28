نجوم الفن يعزّون الشعب الأردني بعد كارثة البحر الميت الأليمة في الخميس الأسود!

الخميس الأسود..كارثة البحر الميت في الأردن

سجّل التاريخ يوم الخميس الـ25 من أكتوبر لعام 2018 الكارثة التي حدثت في البحر الميت في الأردن،والتي أودت بحياة أكثر من 20 طفل في عمر الزهور و39 إصابة، وخيّمت مشاعر الحزن والألم على كافة أفراد الشعب الأردني والدول العربية الشقيقة بسبب هذه الفاجعة والتي أطلق عليها البعض "الخميس الأسود".

وانتشرت أخبار هذه الكارثة على نطاق واسع، وذلك بسبب الحزن الشّديد للجميع على أرواح الأطفال التي صعدت إلى باريها بعدما انجرفت مع السيول ونطقت آخر أنفاسها تحت الماء في مشهد مؤلم وصادم لم يستطع العالم استيعابه حتى الآن.

وتفاعل بهذا الصّدد العديد من نجوم الفن، والذين أعلنوا عن مساندتهم ومواساتهم للشعب الأردني في مصابه الجلل، وأرسلوا التعازي من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم:

الفنّان السوري باسم ياخور حيث كتب عبر حسابه: " ان العين لتدمع وان القلب ليخشع ربي اسكن ملائكتك الابرياء فسيح جناتك وصبر قلوبا فقدت اثمن ما لديها عزائي القلبي للعائلات المكلومة وللشعب الاردني الشقيق".

وكتبت الفنّانة السورية أصالة: " الله بحفظ الأردن ويحميها من كلّ شرّ... ياربّ أعنِ المفقودين وصبّر ذويهم ، وارحم الَّذِين قضوا وصبّر أهلهم وارحمهم ، ياربّ إحفظهم جميعاً"

وكانت الإعلامية الأردنية علا الفارس نشرت تغريدة قالت فيها: " اكاد اجزم ان كل بيت في أسرتنا الأردنية الليلة فيه غَصة .. كل أم أردنية الليلة تشعر أنها ثُكلى ... وكل أبٍ أردني يشعر أنه مفجوع .. اَي ليلةٍ هذه ..بلاءٌ و مِحنةٌ وحُرْقَة .. اللهم إجبر كسر قلوبهم و انزل عليهم السكينه يا حي يا قيوم ..".

وكتبت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن: " ملائكة #الأردن ..الرحمة لأرواحهن الطيبة.. لـ بسمتن اللي بتحفر بالقلب..العزاء لكل أهل الأردن..#سيول_الأردن #سيول_البحر_الميت".

وغردت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني من خلال حسابها على تويتر وقالت: " اللي حصل في الأردن امبارح حاجه تحرق القلب ملائكة السماء ربنا يرحمكم ويصبر قلب أهاليكم".

والعديد من التغريدات والمنشورات الأخرى التي كتبها الفنانون والتي لا تعد ولا تحصى، ومنّا نحن أسرة موقع البوابة الإخباري ببالغ الحزن والأسى نقدم تعازينا ومواساتنا لأهالي الأطفال الشهداء الذين راحوا ضحية فيضانات وسيول البحر الميت.

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