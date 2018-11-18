برنامج "نجوم صغار" من تقديم الفنّان أحمد حلمي

بدأ يوم أمس السبت عرض الحلقة الأولى من البرنامج الشهير "Little Big Stars"، والذي يُعرض منه 16 نسخة عالميًا ولكن هذه المرة باللغة العربية من تقديم المبدع وصاحب الشخصية اللطيفة مع الأطفال الفنّان المصري أحمد حلمي.

ويقدم البرنامج مواهب النجوم الصغار ضمن حوار عفوي وفكاهي في بعض الأحيان بسبب طرافة وخفة ظل أحمد حلمي وخبرته في التعامل مع الأطفال، ومن ثم يقوم الطفل باستعراض مواهبه التي يملكها أمام الجمهور على مسرح خاص تم تجهيزه بوسائل سمعيه وبصرية وديكور يناسب الأجواء.

وكانت الحلقة الأولى مليئة بالمواهب المتنوعة، حيث أبهر الطفل اللبناني رمضان أونداش الجمهور وأحمد حلمي عندما بدأ يستعرض مهاراته في رياضة الـ"مواي تاي"، والتي تعد من أنواع الملاكمة، وهي رياضة تحتاج لقوة وسرعة تمثلت في حركاته التي قام بأدائها على المسرح بحرفية عالية.

View this post on Instagram A post shared by MBC1 (@mbc1) on Nov 17, 2018 at 11:14am PST

وافتتح حلمي الحلقة مع الطفلة الأردنية تارا الخوري، والتي أثارت إعجاب الجميع بمواهبها المتعددة من رقص وغناء ومعرفتها التحدث بلغات أخرى غير العربية مثل: الإنجليزية، والفرنسية، واليونانية، وكشفت على المسرح عن موهبتها أيضًا بالعزف على البيانو مغمضة العينين.

View this post on Instagram A post shared by MBC1 (@mbc1) on Nov 17, 2018 at 10:56am PST

الجدير ذكره، أن هذه النوعية من البرامج ليست الأولى بالنسبة للفنّان أحمد حلمي، حيث قدم سابقًا برامج للأطفال بأفكار مختلفة وهو الشيء الذي اعتمد عليه القائمون على البرنامج عندما قرروا اختيار حلمي كمقدم لـ"نجوم صغار" بنسخته العربية.