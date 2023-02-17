نجم فرقة BTS يقدّم دعمه لمتضرري زلزال تركيا وسوريا.. والجمهور يلقبّه بـ "الملاك الخيري"

تهافت العديد من المشاهير والنجوم حول العالم لتقديم الدعم والمساعدة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا والذي ضرب المنطقة خلال الاسبوع الماضي وأدّى الى وفاة وتشريد الالاف من سكّان الدولتين.

وانضم الكثير من النجوم الكوريين الجنوبيين الى طاقم المشاهير من حول العالم لتقديم الدعم والمساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

نجما فرقة BTS يتبرّعون لأطفال تركيا وسوريا

وانضم النجمان الكوريان الشهيران وعضوان فرقة BTS الشهيرة "جيمين وجيهوب" الى قائمة النجوم التي قدّمت المساعدات، حيث أنهما تبرّعا بمقدار 100 مليون وون أي ما يقارب "78 ألف دولار أمريكي" لكل منهما.

وقدّم النجمان الكوريان التبرّعات الى اللجنة الكورية الخاصة باليونسيف وذلك ليتم استخدامها في حملات الاغاثة للأطفال في البلدين.

الآرمي يشيدون يتبرّعات جيمين

ولاقى الدعم والمساعدة الذي قدّمه جيمين الى متضرري زلزال تركيا وسوريا اشادة كبيرة من قبل BTS ARMY ومعجبين النجم الكوري نفسه.

وشكر جمهور النجم جيمين على تقديم المساعدة الكبيرة حيث لقبّوه بـ "الملاك الخيري"، ويشار بان جيمين هو عضو في Unicef ​​Honors Club.