نجوم من المتوقع غناءهم في حفل زفاف الأميرة إيمان.. نداء شرارة ونانسي عجرم من بينهم

تفصلنا ساعات عن موعد زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني من خطيبها الفنزويلي ذو الأصول اليونانية جميل ألكساندر ترميوتس، وزدادت التساؤلات حول هوية النجوم الذين سيحيون الزفاف الملكي، خاصة بعدما أهدت الفنانة اللبنانية إليسا الملكة رانيا أغنية من كلمات مروان خوري بمناسبة عقد قران ابنتها.

ونحن هنا نضع احتمالات بشأن هوية النجوم الذين من المتوقع أن يحيوا الحفل من داخل الأردن وخارجها.

1. زين عوض

انتشرت أخبار تفيد أن الفنانة الأردنية زين عوض ستكون من بين النجوم المقرر إحيائهم حفل الزفاف الملكي، لكن لم تؤكد المعلومات بعد.











2. ديانا كرزون

وأشار البعض إلى أن من المحتمل أن تكون المغنية الأردنية ديانا كرزون إحدى النجمات المشاركات بالحفل؛ لامتلاكها صوتًا جميلًا وإحساسًا عاليًا، لاسيما أنها إحدى الفائزين في برنامج المواهب "سوبر ستار".

3. نداء شرارة

وأثار البعض التكهنات حول مشاركة الفنانة الأردنية نداء شرارة في الحفل، خاصة بعد طرحها أغنية "شعاع" من ألبومها الجدي الذي يحمل عنوان "زفَات".

4. عمر العبداللات

يعتبر الفنان الأردني عمر العبداللات من أبرز نجوم الأردن، لذا فاحتمالية تواجده في الحفل.

5. إليسا

تجمع الفنانة إليسا والملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، علاقة صداقة قوية تمثلت بإهداء الأولى أغنية للأميرة إيمان من كلمات الفنان الأردني مروان خوري، جاء في مطلعها: "على دربك على قدرك خطوة وخطوة تمشي.. والنجمة الليلة بعرسك بإيدك تقلب كمشة.. يا رب إنت السامع صوتي لصوبك طالع بدعي لأغلى إنسانة.. يا ربي أنت العاطي. الليلة تسمع دعواتي.. فرحك تحضن إيماني.. للورد وللياسمين.. يا عروسة أحلامي يا أميرة هالحلوين".

6. نانسي عجرم

انتشرت صورًا تجمع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والملكة رانيا التقطت خلال زيارة أجرتها الأولى لمركز الحُسين للسّرطان لتلتقي بالطّفلة نور التّي كانت صوّرت فيديو تعلن فيه عن حلمها بلقائها، حيث دعتها الملكة وسموّ الأميرة غيدا على الغداء ولبت دعوتهما وأشادت بحسن ضيافتهما.

7. ماجدة الرومي

تحظى النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بمكانة كبيرة في قلوب العائلة المالكة الأردنية، فمن المحتمل أن تكون حاضرة، خاصة وأنها أهدت الأمير حمزة وزوجته الأميرة نور أغنيتها "طلي بالأبيض" بمناسبة حفل زفافهما.