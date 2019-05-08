نجوى فؤاد ترتدي الحجاب في رمضان (صورة)

شاركت الفنانة نجوى فؤاد صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور (انستجرام)، ظهرت فيها ترتدي الحجاب للمرة الأولى، وذلك بمناسبة تأدية الصلاة والفروض في شهر رمضان المبارك.

وعلقت نجوى فؤاد على صورتها بالحجاب على (انستجرام)، قائلة: (رمضان كريم علينا جميعا يا رب ... تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن نجوى فؤاد تعود للسينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم (بورصة مصر)، والذي تشارك في بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين، ومن إنتاج علاء مرسي.