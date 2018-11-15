نجوى كرم تكشف عن السبب الحقيقي لتجميل أنفها

قالت المطربة نجوى كرم، إنها أجرت مؤخرًا جراحة تجميلية اضطرارية لأنفها، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في البرنامج الفني (تريندينج)، الذي يعرض على قناة (MBC4).

وأضافت نجوى، أن سبب إجراء الجراحة كان ملحًا، إذ كانت تعاني من التواء في عظمة الأنف، وكذلك من تضخم في الجيوب، مشيرة إلى أنها ترددت كثيرًا قبل اللجوء للعملية الجراحية، حسب موقع صدى البلد.

واكتشفت كرم بأن صوتها أصبح أفضل عندما سجلت أغنية قديمة مجددًا، بعد نجاح العملية، لتكتشف تطورًا ملحوظًا في جودة صوتها ما انعكس على جمالية الأغنية ذاتها.

وأعلنت نجوى كرم، عن انتهائها من تصوير أغنية جديدة تنوي إطلاقها قريبًا، دون أن تكشف عن اسمها.