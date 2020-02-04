نجوى كرم تحيي سلسلة حفلات في المانيا و الجزائر

تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي في أحد الفنادق الكبرى في ألمانيا ، وتحديدا يوم السبت 7 من شهر مارس/آذار المقبل، ويأتي ذلك بعد إحيائها 4 حفلات غنائية في الجزائر، في شهر فبراير/شباط الجاري وتحديدا يوم الجمعة الموافق 21 فبراير/شباط بالعاصمة الجزائر، ويوم السبت الموافق 22 فبراير/شباط بمدينة قسنطينة، ويوم الاثنين الموافق 24 فبراير/شباط بمدينة وهران، ويوم الأربعاء الموافق 26 فبراير/شباط بمدينة جميلة، ومن المقرر أن تقدم نجوى من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة، حسب موقع اليوم السابع.

ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كانت قد حضرت، في فترة الماضية، العرض الأول لـ (فيلم الفلوس)، بطولة النجم تامر حسني، في دور السينما بلبنان، الذي حضره مجموعة من الفنانين اللبنانيين، في مقدمتهم الفنان وليد توفيق.