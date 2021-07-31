نجوى كرم تطرح الجزء الثاني من أغنيتها الشهيرة (مغرومة)

طرحت النجمة نجوى كرم أحدث أغنياتها التي تحمل اسم (مغرومة 2)، على موقع يوتيوب، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج حسن غدار، وحمل الكليب مفاجأة للجمهور وهو ظهور الفنان السوري معتصم النهار ضيف شرف بنهايته.

وكانت نجوى قد نشرت مؤخرا البوستر الرسمي للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن هذه الأغنية هي الجزء الثاني للأغنية التي أصدرتها في العام 1998، والتى حققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً قائلة: (1998 – كانت.. اليوم 2021 ولكل العمر).

أغنية (مغرومة 2) من كلمات وألحان نبيل الخوري، وتوزيع داني حلو، وهي الجزء الثاني من أغنيتها التي طرحتها عام 1998 أي منذ 23 عاما، والتي حملت اسم (مغرومة) وهي من كلمات عصام زغيب، وألحان جوزيف جحا، وحققت الأغنية شهرة واسعة في ذلك الوقت.

يذكر أغنية (مغرومة 2)، ستكون ضمن أغانى البوم نجوى كرم الجديد والذى سيحمل نفس اسم الأغنية، وسيتم طرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة.

وكانت نضالالأحمدية قد كشفت مؤخرا في لقاء تلفزيوني أن نجوى كرم تعيش قصة حب قوية وستدخل القفص الذهبي قريباً، واصفةً العريس بأنه (شاب مثقف وراقٍ وغني).

ورغم إصرارها على عدم كشف هويته أو اسمه، لفتت نضال إلى أنه صديق لها ولمّحت بأنه شخصية خليجية مهمة، مؤكدةً أنهما يحضّران لحفل زفاف ضخم، كان من المفترض أن يُقام قبل فترة، إلا أن فيروس كورونا حال دون ذلك فتأجّل الموعد.. وأشارت الأحمدية الى أن العريس (شاب من أحلى الشباب وأكثر الشباب المثقفين ومرتّب وكلاس وغني وأهم منها وأكثر أهمية من زوجها السابق المنتج يوسف حرب).