نجوى كرم برفقة زوجها لأول مرة...متزوج ولديه أطفال!

خبر زواج الفنانة اللبنانية نجوى كرم هو الحدث الأبرز حالياً من بعد تصريحات كانت أول من أطلقتها الإعلامية نضال الاحمدية.

هوية العريس لم تُعلن بشكل رسمي إلى أنه تم تداول أخبار حول أنه يدعى "رمز" ويعمل في مجال التصميم وله إنجازات في عالم الأغاني من حيث كتابتها، أما فيما يخص الوضع العائلي فهو متزوج وله أطفال.

على الرغم من أن الخبر لم يعلن بشكل رسمي أو بالتحديد هوية العريس إلى أن الهجوم كان قد بدأ على نجوى كرم لأنها ستتزوج من رجل له عائلة خاصةً أنها بتجربة الزواج الأولى تزوجت من يوسف حرب والذي كان أيضاً متزوجاً.

بالحديث عن نجوى، فقد طرحت منذ ساعات الكوفر الخاص بأغنيتها الجديدة والتي ستحمل إسم "مغرومة 2" وقيل أن إعلان الزواج سيتم من خلال الفيديو كليب الخاص بالأغنية والتي هي امتداد للنسخة الأولى التي صدرت منذ أكثر من 20 سنة ووقتها كانت تعيش أجمل أيام حياتها بزواجها الأول، وبحسب المتداول أن الشاب سيطل في الفيديو كليب كموديل.

نجوى كرم ويوسف حرب!

الفنانة اللبنانية كانت متزوجة من متعهد الحفلات "يوسف حرب" منذ أكثر من 20 سنة ولم يستمر هذا الزواج سوى لمدة سنتين بسبب ضغوطات العائلة. وكانت نجوى والتي تنتمي للديانة المسيحية قد تزوجت من يوسف الذي هو من الديانة المسلمة، ووقفت بوجه عائلتها دفاعاً عن حب حياتها، إلا أن الثنائي انفصلا بسبب الضغوطات الكبيرة من عائلة الطرفين.

في نفس السياق، كان الجمهور قد استرجع تصريحات سابقة لـ نجوى أكدت فيها أن يوسف خلال فترة زواجهما قد رفع يده عليها وصفعها بعد أن كانت هي من قامت باستفزازه، ووقتها تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب تصريحها حول "أنها هي من استفزت زوجها" وأنها ما كان يجب أن تقبل ذلك بسبب الانفتاح الكبير الذي يعيشه العالم العربي والمطالبات بحقوق المرأة. يوسف وقتها أكد أنها لم تكن صفعة بالمعنى الحقيقي بل مجرد ضربة خفيفة، إلا أن ذلك لم يشفع لهما من الانتقادات

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