نجوى كرم تتعرض لحادث أثناء تصوير كليبها الجديد

نجوى كرم

تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لحادثة بسيطة أثناء تصويرها فيديو كليب أغنية جديدة لها، حسب موقع مجلة لها.

هذا ما كشفه برنامج (ترانيدينغ) الذي يعرض على شاشة (أم بي سي 4). فقد لفت إلى أن الفنانة قامت بتصوير (فيديو كليب) طويل قد يبدو وكأنه 3 أعمال مصورة.

وأضاف أنها تعاونت من خلال الأغنية مع سهيل فارس الذي كتب كلماتها ولحنها وللمرة الأولى مع المخرج كرم كرم.

وأفاد البرنامج بتعرض الفنانة لحادثة بسيطة حيث اصطدم رأسها بكرافان التصوير. وطمأن إلى أنها لم تتعرض للأذى وأنها تابعت التصوير بعد ذلك.

يشار إلى أن نجوى أعلنت عبر حسابها على (إنستغرام) مؤخراً، إقامتها حفلة في الأردن في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.