بعد صورهما معا: نجوى كرم تكشف حقيقة زواجها من ماجد المهندس

جوى كرم تكشف حقيقة زواجها من ماجد المهندس

قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في لقاء مصور لها مع إذاعة (أغاني أغاني)، اللبنانية، أنها تستنكر الشائعات التي طالتها حول زواجها من الفنان العراقي ماجد المهندس، وذلك بعد أن أطل الثنائي قبل فترة على غلاف مجلة زهرة الخليج، في لقطات رومانسية ضمن جلسة تصوير الحوار.

وقالت نجوى كرم في لقاء لها مع الإعلامي اللبناني فراس حليمة، إنها قالت وقت إنتشار تلك الشائعات: (كفاية مشاغبات .. أنا بدي مشاغبات إيجابية)، حسب موقع بوابة الفجر.

وكانت نجوى كرم قد التقت الفنان ماجد المهندس في حفل مشترك يوم 14 فبراير /شباط الجاري ، ضمن فعاليات فعاليات مهرجان فبراير الكويت.