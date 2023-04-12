نجوى كرم و مروان خوري معا ثالث أيام العيد في قطر

البوابة-يحيي المطربين اللبنانيين نجوى كرم ومروان خورى لإحياء حفل غنائي في قطر ثالث أيام عيد الفطر المبارك والموافق يوم 23 من شهر إبريل/نيسان الحالي، ومن المفترض أن يقام الحفل داخل ذلك في قاعة المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لنجوى كرم بعد سنوات طويلة من الغياب، وبدأت نجوى كريم الترويج لحفلها من الآن عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير (إنستغرام) بطرح البوستر الدعائي للحفل وعلقت عليه قائلة: (منتلاقى بعد طول غياب بقطر الحبيبة مسا ٢٣ أبريل على مسرح المياسة مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حتى نحتفل سوا بعيد الفطر السعيد، ينعاد عالجميع).