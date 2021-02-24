نداء شرارة تطرح كليب أحدث أغنياتها (قالهالي)

طرحت الفنانة الأردنية نداء شرارة أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، حملت عنوان (قالهالي)، عبر قناتها على (يوتيوب).

أغنية (قالهالي) من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان جان ماري رياشي، توزيع ألكسندر ميساكيان وإخراج جيلبر بو زيد.



يذكر أن، أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية كل من أغنية (شروط، سهرانة انا، حبيتك بالتلاتة وبس يقبرني).

على جانب آخر، أطلت النجمة الأردنية مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا من خلال حلقة مميزة صورتها في مصر، و قدمت خلالها للجمهور العديد من الأغاني بصوتها الرائع.



وكانت نداء شرارة قد صرحت مؤخراً بأن حجابها لم يقف عائقاً أمام احترافها الغناء، مشيرةً إلى أن دخولها عالم التمثيل يتطلب منها تدريبات ودورات مكثفة