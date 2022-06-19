نداء شرارة تكشف مواصفات شريك أحلامها.. وتتحدث عن شقيقها المتوفى

أطلَّت الفنانة الأردنية، نداء شرارة، ضيفة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والتي تطرَّقت فيه للحديث عن مواضيع شتى تخص حياتها الشخصية والعائلية، بالإضافة إلى تقديم باقة من الأغاني المتنوعة.

نداء شرارة تكشف مواصفات شريك أحلامها

وحول مواصفات فارس أحلامها، أوضحت نداء شرارة أن ما تريده بسيط جدًا، إذ ترغب بإنسان محترم وخلوق و"ابن ناس"، لتدخل في موجة ضحك قائلة "وهي دي المشكلة"، لكنها تابعت حديثها بطريقة جادة: "حد لطيف وكذلك يكون ملمًا بالفن ولديه نظرة فنية ويمكن أن يتزوج فنانة“.

وفي السياق ذاته، كشفت شرارة أنها ترفض الزواج بشخص من الوسط الفني، قائلة: "لن أقبل الزواج من ملحن أو موزع أو أي شخص من الوسط الفني، لأنه هيكون مشغول وأنا مشغولة، وبالتالي لازم حد يشيل عن التاني".

وأكَّدت أنها ترفض التخلي عن الغناء من أجل عريس، مُشيرةً أن هناك العديد ممن يتقدمون لها لكن يطالبونها بترك مهنتها، وأضافت قائلة: "أتمنى رجل وسند بمعنى الكلمة لأن الوسط الفني مش سهل وكله سفر وتعب، لازم حد يبقى معايا".

نداء شرارة تتحدث عن شقيقها المتوفى

وخلال حديثها مع الإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عزالدين، سئلت عن الإهداء المؤثر الذي دوِّنته في كتابها بعنوان "في داخلي نداء"، مُشيرةً إلى أنه مهدىً لشقيقها المتوفى "محمود"، فقد كتبته بعد وفاة شقيقها فكان هناك العديد من المشاعر التي بداخلها التي لم تستطع النطق بها، لذلك قررت الهروب للكتابة.

وكتب في الإهداء: "لا تخشى من ماضيك.. مادام يخلو من العار والقبح والبشاعة..هو من سيجعل منك بطلًا حقيقيًا.. ثق بذاتك تمامًا".

وأوضحت أن وفاة شقيقها مأساة لم تنتهِ أبدًا ولن تنتهي خاصة وأنه توفي شابًا، ولفتت إلى أنه تطلب من متابعيها دائمًا الدعاء له في ساعات الفجر.



