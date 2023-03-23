نرمين الفقي تشارك جمهورها باستعدادتها لشهر رمضان

البوابة-هنأت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بمناسبة شهر رمضان المبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، و ذلك بمشاركتهم صورا من استعداداتها لاستقبال الشهر الفضيل.

وظهرت نرمين الفقي داخل منزلها، حامله فانوس ذهبي واعربت عن سعادتها به وحلول الشهر الكريم.

من جهة اخرى، تستعد الفنانة لعرض أحدث مسلسلاتها في ماراثون دراما رمضان المقبل (بعد النهاية). المسلسل بطولة نرمين الفقي، ريهام سعيد،هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، وجيهان خليل، صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.