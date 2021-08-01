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نسرين جواد زاده تستعد لدخول القفص الذهبي.. وهكذا عُرض عليها الزواج!

منشور 01 آب / أغسطس 2021 - 07:34
نسرين جواد زاده
نسرين جواد زاده

الممثلة التركية نسرين جواد زاده والتي عرفها الجمهور من خلال مسلسل "التفاح الحرام" تعيش أجمل أيام حياتها بعد أن طلب حبيبها يدها للزواج.

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نسرين والتي تعيش علاقة حُب مع زميلها الممثل التركي جوكهان الكان فوجئت بعرض الزواج والذي تم خلال استمتاعهم مع عائلتيهما في منطقة موغلا، وكان جواب نسرين بـ "نعم أوافق" لتحتفل العائلتان بهذا الخبر السعيد خلال قضائهما الإجازة. موعد الزفاف لم يتم تحديده بعد إلا أن الأخبار المتداولة أكدت أنه سيكون قريب لأن العاشقان لا يريدان الإنتظار أكثر بعد أشهر من العلاقة.

يذكر أن علاقة الثنائي كانت حديث رواد السوشال ميديا ومواقع الأخبار التركية بعد تداول أخبار عن انفصالهما ووقوع شجار بينهما بعد أن حذفت نسرين الصُور التي تجمعهما معاً على عكس جوكهان الذي أبقى الصُور في حسابه وقتها….نسرين بعد أن التقطتها عدسات المصورين علقت على الموضوع بـ "علاقتنا جميلة وكل شيء بخير تماماً شكراً لكم".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ومن بعدها تم تداول صُور لهما معاً أثناء تواجدهما في شوارع العاصمة التركية لتكون الأخبار حول انفصالهما وقتها غير حقيقية أو بالأحرى ربما تم حل الخلاف من دون إنفصال.

نسرين جواد زاده

قصة مسلسل التفاح الحرام من بطولة نسرين جواد زاده !

تبدأ قصة مسلسل التفاح الحرام أو الممنوع بأختين تقطنان معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهما حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل يلدز مع رجل أحلامها الكبير في العمر والفاحش الثراء عن طريق زوجته الثالثة التي تحاول نصب فخ له بتوريطه بعلاقة مع يلدز التي تعمل كنادلة  في أحد المطاعم.

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نسرين جواد زاده

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