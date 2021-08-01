محمد فؤاد يصدم الجمهور بالتغير الكبير في شكله.. لم يتعرف عليه البعض!

تداولت الصفحات الفنية فيديو جديد للنجم المصري محمد فؤاد من حفل زفاف الإعلامية المصرية دعاء صلاح، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

محمد فؤاد والذي يبلغ من العمر 59 عاماً ظهر في الفيديو بوزن زائد وملامح التقدم في السن واضحة عليه بشكل كبير، وأثار الموضوع هلع محبيه الذين أرفقوا عدة تعليقات كان منها "حرام كتير سمنان ياجماعه نتبهو لجسمكم وصحتكم"...وتابع آخر "مع انه أصغر من عمرو دياب بس يبين كانه جد عمرو دياب"... وتابع آخر "ولا عرفته شكله متغير هواي"... وجاء في تعليق آخر "وش فيه صار كذا لاحول طلع كنه من طقت عبدالباسط حموده وشعبولا والبقيه"...في حين أضاف آخر "من زمان وهو هيك ما بين ناصح وضعيف".

بالحديث عن الحياة العائلية للفنان، فهو يستعد للإحتفال بزفاف نجله "عبد الرحمن" والذي سيقام خلال الأيام القليلة القادمة في منطقة الساحل الشمالي بحضور الأهل والأصدقاء فقط، وبالحديث عن الحياة العائلية فـ محمد متزوج وله 3 أبناء هم عبد الرحمن، بسملة والاء. وكان قد اشيع سابقاً خبر زواجه من سارة سلامة ابنة الممثل أحمد سلامة، بعدما بدأت علاقتهما كزملاء في التمثيل لتنتهي بزواج سري بعد عدة أشهر استمر لفترة جيدة مما سبب له خلافات كبيرة مع زوجته الأولى وأم أبنائه والتي قيل أنها خيّرته ما بين الانفصال عنه أو البقاء معها ليختار عائلته الأولى وأم أولاده.

أعمال محمد فؤاد !

فنياً، كان الفنان المصري قد طرح مؤخراً فيديو كليب "ليه" عبر قناته الشخصية في يوتيوب والذي حقق من خلاله أكثر من 3.8 مليون مشاهدة ضمن انتشار كبير، وكان العمل من كلمات أسامة محرز بينما الألحان من نصيب محمد خلف وأشرف على التوزيع أحمد عبد السلام.

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