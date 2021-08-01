دنيا بطمة وشقيقتها يُشعلان السوشال ميديا بصُور المايوه!

شاركت إبتسام شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام أظهرتها داخل بركة السباحة إلى جانب دنيا.

الشقيقتان ارتدين المايوه داخل البركة وظهر منهما الجزء العلوي فقط وأثارت الصُورة حفيظة البعض وسخرية آخرين بعدة تعليقات كان منها "ليش هيك أشكالهم مثل وقت شوف حالي ع ابريق الشاي او دلة القهوة"...وتابع آخر "ابشع خلق الله من الشر اللي فيها مسويه 50 الف عملية تجميل و لساتها بشعة"..وجاء في تعليق أحدهم "وين ريايلهم وين الغيره وينكم وين الاسلام".

إسم دنيا هو الإسم الأكثر تداولاً وإثارة للجدل خلال الفترة الماضية لعدة أسباب من بينها ملابسها الجريئة والتغير الملحوظ في شكلها إضافةً إلى تصريحاتها والتي كان آخرها أن سبب تغير شكلها هو الحمل والولادة إلى أن الحقيقة واضحة للعين من ناحية خضوعها للتجميل وحتى إبر التبييض والتي بدت أثارها واضحة جداً على لون بشرتها.

أما بالنسبة للملابس فقد كان للشورت الذي يكاد أن يكون قطعة يومية في إطلالتها نصيب من الانتقادات، إلا أن ذلك لم يوقف دنيا من مشاركة العديد من الصُور عبر حسابها في انستقرام.



ابنة دنيا بطمة !

ابنة دنيا بطمة الأصغر ذات الـ 9 أشهر تقريباً كانت قد تصدرت الحديث منذ فترة بعد تداول أول صُورة واضحة لملامح وجهها، وبسبب ملامح الفتاة الجميلة خمن البعض أن الفتاة تشبه خالتها "إبتسام" لأن الملامح لم تكن قريبة من والدها المنتج البحريني محمد الترك أو والدتها دنيا.

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