  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. دنيا بطمة وشقيقتها يُشعلان السوشال ميديا بصُور المايوه!

دنيا بطمة وشقيقتها يُشعلان السوشال ميديا بصُور المايوه!

منشور 01 آب / أغسطس 2021 - 03:07
دنيا بطمة
دنيا بطمة

شاركت إبتسام شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام أظهرتها داخل بركة السباحة إلى جانب دنيا.

اقرأ ايضاًأنباء عن انفصال نسليهان أتاغول عن زوجها قادير دوغلو.. بسبب فيديو الأخير الحميميأنباء عن انفصال نسليهان أتاغول عن زوجها قادير دوغلو.. بسبب فيديو الأخير الحميمي

الشقيقتان ارتدين المايوه داخل البركة وظهر منهما الجزء العلوي فقط وأثارت الصُورة حفيظة البعض وسخرية آخرين بعدة تعليقات كان منها "ليش هيك أشكالهم مثل وقت شوف حالي ع ابريق الشاي او دلة القهوة"...وتابع آخر "ابشع خلق الله من الشر اللي فيها مسويه 50 الف عملية تجميل و لساتها بشعة"..وجاء في تعليق أحدهم "وين ريايلهم وين الغيره وينكم وين الاسلام".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

إسم دنيا هو الإسم الأكثر تداولاً وإثارة للجدل خلال الفترة الماضية لعدة أسباب من بينها ملابسها الجريئة والتغير الملحوظ في شكلها إضافةً إلى تصريحاتها والتي كان آخرها أن سبب تغير شكلها هو الحمل والولادة إلى أن الحقيقة واضحة للعين من ناحية خضوعها للتجميل وحتى إبر التبييض والتي بدت أثارها واضحة جداً على لون بشرتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

أما بالنسبة للملابس فقد كان للشورت الذي يكاد أن يكون قطعة يومية في إطلالتها نصيب من الانتقادات، إلا أن ذلك لم يوقف دنيا من مشاركة العديد من الصُور عبر حسابها في انستقرام.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by البوابة (@albawabame)

ابنة دنيا بطمة !

ابنة دنيا بطمة الأصغر ذات الـ 9 أشهر تقريباً كانت قد تصدرت الحديث منذ فترة بعد تداول أول صُورة واضحة لملامح وجهها، وبسبب ملامح الفتاة الجميلة خمن البعض أن الفتاة تشبه خالتها "إبتسام" لأن الملامح لم تكن قريبة من والدها المنتج البحريني محمد الترك أو والدتها دنيا.

اقرأ ايضاًأنباء عن انفصال نسليهان أتاغول عن زوجها قادير دوغلو.. بسبب فيديو الأخير الحميميالقبض على فنان كويتي بتهمة تهريب المخدرات.. والجمهور يخمن: نجم دفعة بيروت
دنيا بطمة

للمزيد من قسم الترفيه:

 انتصار الشراح في ذمة الله بعد معاناة مع المرض!

روبي وفضيحة فنية من العيار الثقيل!
نجوى كرم برفقة عريسها لأول مرة.. متزوج ولديه أطفال!

كلمات دالة:دنيا بطمةفضيحة دنيا بطمةابتسام بطمةدنيا وابتسامابنة دنيا بطمة

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...