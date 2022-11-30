نسرين طافش: "بحب الحب لكن ليس لدرجة فقدان كرامتي"

أطلَّت الفنانة السورية نسرين طافش في برنامج Gossips، وتطرقت للحديث عن مواضيع شتى في لقاء صاحبه الضحك.

في البداية، كشفت نسرين أن اسمها يعني الوردة البرية البيضاء، أما اسم عائلتها "طافش" فيعني الهروب، مُشيرةً إلى أن المدرسين كانوا ينادونها بـ"طافش"، مؤكدةً على افتخارها بعائلتها، كما أن الكثيرون يطلقون عليها اسم دلع "نينو" أو "نيسو".

نسرين طافش والحب

وأكّدت نسرين طافش إلى أنها تعشق أغنية "أساميك الكثيرة" لأنغام، لافتةً إلى أنها تحب الحب لكن ليس درجة فقدان كرامتها وشخصيتها، لأن لا أحد يستحق ذلك، قائلة: "بتدهول في الحب بأنوثة ودلال وعبط"، رغم أنها انفصلت مؤخرًا عن زوجها طبيب الأسنان شريف الشرقاوي.

وعن أكثر الأماكن التي تهرب منها ولا تستطيع التواجد بها، هي أماكن النميمة والقيل والقال.

نسرين طافش البنت المدللة

ولفتت إلى أنها كانت الفتاة المدللة من بين شقيقاتها السبع، وقالت: "أنا كنت مدلعة أوي.. حتى كباية المي كانت تجيلي"، لكن على صعيد آخر تعلمت تحمل المسؤولية وبدأت من الصفر.

نسرين طافش ومزيج الجنسيات

وحول فائدة أنها من جنسيات مختلفة وتجيد أكثر من لهجة، أوضحت أنها منحتها الانفتاح على الآخر واحترام الغير وامتزاج ثقافي لم تفهمه بطفولتها، لكن قدرته حينما كبرت في العمر، وشبَّهت مصر بسوريا وبشكل أخص طبيعة الطعام الدسم، لأنها قادمة من حلب.

وأكَّدت طافش أنها تحاول مشاركة متابعيها على السوشال الجوانب الإيجابية في حياتها، لافتةً إلى أنها شخصية عفوية بمنطقية، وعن الطريقة التي باستطاعتها تحسين مزاجها، أوضحت أنها تلجأ للكرافس الفرنساوي، ثم تقوم بخلطه بالعصارة وتشربه صباحًا، فيمنحها الطاقة والقوة.

وأكدت على أهمية الثقة بالنفس، إذ على المرء تطوير قدراته والإيمان بنفسه وتعلمه مهارة لتعزيز ثقته، وحرصت على التفريق بين الثقة بالنفس والغرور.

نسرين طافش تتحدث عن زملائها



وذكرت طافس أسماء ثلاث فنانين وأسرارًا عن شخصيتهم، فدنيا عبدالعزيز تتكلم سوري وتحديدًا اللهجة الشامية بطلاقة، بينما خالد سليم يتحدث اللهجات بطلاقة، فحينما يتحد باللهجة الكويتية، يتحول لشخص آخر. أما بالنسبة لكريم عبدالعزيز، أكَّدت على أنه قادر على إطلاق النكات بسهولة.

