نسرين طافش بريئة من تهمة (خطف) زوج أصالة!

أورد موقع (صدى البلد) أنه لا صحة مطلقًا للشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواج المخرج طارق العريان من الفنانة السورية نسرين طافش، بعد أن قام الأول بتطليق زوجته الفنانة أصالة نصري.

وأكد المصدر أن لا علاقة تربط بين نسرين طافش وطارق العريان، والشائعات دائمًا ما تلاحق أي نجم لاسيما وإن كانت أخباره تهم عدد كبير من القراء، مؤكدًا أن أصالة نفت مؤخرًا طلاقها من زوجها، وكذبت تلك الشائعات.

وكانت مواقع عربية قد تداولت أخبارًا حول طلاق أصالة وطارق العريان رسميًا، وأن الثنائي يتكتمان على الخبر، في الوقت الذي يستعد في الأخير لإعلان زواجه من نسرين طافش، وهذا ما تم تكذيبه.



