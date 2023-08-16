نسرين طافش تؤدي رقصة "المحرمة" الحلبية.. وتنشر صورة مع والدها

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور عائلية من حفل تخرج ابنة شقيقتها لونا ، مُشيرةً إلى أن العائلة هم السند والمحبة.

نسرين طافش رفقة العائلة

وأوضحت طافش أن من الصعب جمع 30 شخصًا في صورة واحدة لافتةً إلى أن ذلك يعد بـ"المهمة المستحيلة"، فليس من السهل التقاط صورة يكون الجميع فيها بشكله المثالي، إذ لا بد يكون أحدهم مغمض العينين.

وظهرت طافش في إحدى الصور معانقة والدها، بينما تقف شقيقتها على الجانب الآخر.

وأرفقت الفنانة الصور بتعليق، كتبت فيه: "العائلة هي السند و المحبة و لمة العيلة و الاصحاب غير بلحظات الفرح اللي بتدوم بالقلب و بتنعش الروح".

وتابعت: "بس المهمة المستحيلة انك تجمع 30شخص بصورة وحدة و ما يكون حدى مغمض او عم يحكي و فاتح تمو او عامل قرون فوق راس الي قدامو..و آخر صورة خير دليل على التعب بعد كذا محاولة لزبطت بالاخير".

نسرين ترقص رقصة "المحرمة" الحلبية

كما شاركت طافش مقطع فيديو أثناء رقصها مع عائلتها الرقصة الحلبية"المحرمة"، مُشيرةً إلى أن الذين يعيشون في حلب سيفهمون ما تعنيه.

وكتبت: "رقصة المحرمة (المنديل" هي رقصة حلبية بتبلس بأغنية "يا إم المحرمة" وبتكمل لآخر السهرة.. الحلبية بس رح يفهموا قصدي".