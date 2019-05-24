نسرين طافش تبهر جمهورها بإطلالتها الرمضانية المميزة (صور)

نشرت الفنانة نسرين طافش عبر صفحتها الرسمية على (إنستجرام ) بإطلالة رمضانية مبهرة، وقد أبهرت بها جميع متابعيها عبر صحفتها الرسمية على (فيسبوك)، حسب موقع صدى البلد.

وقد ارتدت نسرين عباءة رمضانية فضفاضة باللون السماوي، وعليه بعض الورود باللون بالوان مختلفة، وهو ما زين العباءة من منطقة الرقبة، والكتف.

وقد تركت نسرين شعرها منسدلا على اكتافها، بشكل انسيابي ومميز للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت لمسات بسيطة لتبرز من ملامحها، فقد اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الوردي، والبلاشر، ووضعت الكحل لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات فقد اختارت ارتداء ساعة يد باللون الذهبي، وقرطين باللون الذهبي، مع اسورة مصنوعة من اللؤلؤ، وهو ما اكمل من إطلالتها بشكل مميز.



