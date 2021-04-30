نسرين طافش تتألق بإطلالة رمضانية و ترد على منقدي (إغمائها)

نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة رمضانية حيث ارتدت عباءة واسعة باللون الأبيض وبنطلون جينز، فيما حرصت على الظهور بشعرها البني الفاتح وهو منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

وتألقت الفنانة نسرين طافش بمكياج متميز وبسيط ساعد على ابراز ملامحها بشكل طبيعي وجذاب ، والأكسسوارات عبارة عن حلق بسيط باللون الفضي وساعة ذهبية ، وشنطة بالون البني الفاتح .

وحازت الصور على إعجاب كثير وعلقت نسرين على الصورة بمقوله شهيرة لديفيد هوكينز التي تقول :( إن مصدر البهجة حاضر ومتاح دائما ، ولا يعتمد على الظروف).

وأضافت نسرين: (ولكن هناك عاقان فقط ؛ الأول الجهل الموجود ، والثاني هو تقدر شئ غير السلام والبهجة ، وتفضيله على البهجة والسلام).



يذكر أن أخر الاعمال التي شاركت فيها الفنانة نسرين طافش مسلسل (المداح) الذي يعرض من ضمن المسلسلات المشاركة بالسباق الرمضاني ، والمسلسل بطولة حمادة هلال ومن تأليف أمين جمال ، واخراج أحمد سمير فرج. ‬

وكانت الفنانة نسرين طافش تعرضت للانتقاد بسبب ظهورها في مسلسل (المداح) في مشهد تعرضها للانهيار العصبي لوفاة والدها واتهام حبيبها (صابر)، الفنان حمادة هلال، بأنه السبب وراء مقتله، وظهرت نسرين طافش في المشهد بمكياج كامل، بعد نقلها للمستشفى.





وعلى هذا الانتقاد علقت نسرين طافش (بالوقت يلي الغالبية والحمدلله أشادوا بالأداء والصدق بشخصيتي بمشهد صدمة رحاب بموت ابوها ومع تحقيق مسلسل المداح نسبة مشاهدات عالية طبيعي البعض وهم الأقلية ما رح يعجبهم الموضوع.. بالتأكيد النقد البناء المحترف يحترم.. أما النقد الأجوف المبني على باطل فهو تعبير عن (غل) بنجاح احدهم)، حسب موقع فيتو.

وأضافت: ( أول مرة بحياتي بسمع انو الإغماء الفجائي الو مكياج معين.. يعني إذا وحدة كانت حاطة مسكرة فقط وانصدمت وأغمي عليها لازم تصحى من الإغماء و تروح تغسل المسكرة و ترجع تكمل الإغماء!).