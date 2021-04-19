نسرين طافش تتحدث عن المساكنة والعلاقة الجنسية.. وتصف المجتمع العربي بالمتناقض

تعتبر الفنانة السورية نسرين طافش مادة دسمة للصحافة، فهي دائمًا ما تثير الجدل بتصريحاتها أو بإطلالتها التي تعتبر نوعًا ما جريئة.

وقد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لنسرين طافش تتحدث فيه عن المساكنة خلال حوار مصوَّر خاص لها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية قبل ما يقرب العامين، إلَّا أن بعض المواقع اقتطعت جزءًا من كلامها لكي تبدو أنها مع فكرة المساكنة وهو أمر خارج عن الحقيقة.

نسرين طافش والمساكنة

كشفت نسرين طافش أنها لا تشجع فكرةالمساكنة وليست مع هذا المشروع، وترفض أن تحاكم أحدًا على تصرفاته، لكنها ابتدأت كلامها باقتباس على لسان سيدة حكيمة كما وصفتها قابلتها في الماضي، وقالت: "بالزمنات في سيدة حكيمة جدًا كانت عم تقول لي لو لم أكن مسلمة ولم أكن عربية لكنت عشت المساكنة".

وبطبيعة الحال، اخذ هذا الكلام ونسب لنسرين طافش، فلو أكملنا الفيديو، تقول طافش أنها ليست مع هذا الفكر المتطرف، لكنها تحبذ فكرة أن تتعرف المرأة على الرجل وتعلم تفكيره وعقليته وما يحبه ويثير ضحكه.



لكنها تعود لتثير بعض علامات الاستفهام حينما تطرَّقت للحياة الجنسية وأهميتها في استمرار العلاقة الزوجية، ففي سياق حديثها تؤكد نضال الأحمدية إلَّا أنها لا توَّد الخوض في نقاش بشأن تجربة الجنس قبل الزواج، لتؤكد طافش أنها ليست مع تلك الفكرة، قائلة: "أنا ما بشجع هذا الشي".

وردَّت نضال على الفور: "ما بتشجعي لأنه مو مسترجية تحكي ولا أن مستجرية أحكي"، لتبتسم طافش وتقول لها "برافو".

كما أشارت أنها تحترم الفنانة اللبنانية كارمن لبس التي عاشت تجربة المساكنة مع زياد الرحباني لسنوات.

وعلى صعيد آخر، أشارت طافش أن المجتمع العربي مجتمع متنافض وفيه الكثير من العقد النفسية، وأكَّدت أن الحب لا يقاس بعدد المرات بل بصدقه وقوته، كما لا تؤمن بالفشل والنجاح فهي تراهما نتائج لاختياراتنا.

وتشارك الفنانة السورية في الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل المداح إلى جانب الفنان حمادة هلال، وتقدم شخصية رحاب في العمل.