نسرين طافش تخطف الأنظار بأحدث صورها على (إنستجرام)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام). و ظهرت طافش في الفيديو وهي تستعرض أناقتها، نالت الصور والفيديو إعجاب متابعيها.



وتشارك نسرين طافش في مسلسل (المداح) بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش كان مسلسل (الوجه الآخر) مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.