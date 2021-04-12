هل وجهت نسرين طافش رسالة لـ خطيبها السابق من خلال فيديو راقص؟

شاركت النجمة السورية نسرين طافش فيديو جديد راقص لها عبر حسابها الرسمي في تطبيق تيك توك على أنغام أغنية "إزيك النهاردة".

وجاء الفيديو الراقص على مقطع أغنية الفنانة ساندي الذي جاء فيها "إنت إزيك النهاردة أنا سبتك بس عايشة لا محتاجاك في حاجة"، مما دفع الجمهور مباشرةً إلى ربطها بخطيبها السابق الذي انفصلت عنه بداعي عدم التوافق الفكري والروحي، واضفت وقتها أنها ربما استعجلت بقرار الإرتباط لأنها كانت تريد أن تصبح أُم بأسرع وقت ممكن.

وكانت نسرين قد أعلنت منذ أشهر قليلة وبالتحديد خلال مهرجان الجونة السينمائي أنه تم خطبتها بسرية كاملة بوجود الأهل فقط وأنها ستدخل القفص الذهبي بنفس الطريقة على الأغلب خلال السنة الحالية 2021. مع إعلان خبر الخطوبة والزواج بدأت التخمينات حول هوية العريس وضجت الصفحات الفنية وقتها بهوية العريس وهو الملياردير الكويتي ورئيس نادي توتنهام الإنجليزي "فواز الهوساوي".

ونفت المصادر المقربة وقتها خبر ارتباطها بـ فواز إلا أن الشائعات لم تتوقف ضمن أخبار شبه أكيده أنه هو فعلاً العريس المنتظر وسط صمت من طرف نسرين في البداية، إلا أنه مع تداول الخبر بشكل كبير خرجت عن صمتها بتغريدة جاء فيها "يسعد يوم الجميع.. أنا أول من صرحت عبر برنامج إنسايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.. وهو ليس من اخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع.. شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين".

يذكر أن نسرين كانت قد تصدرت الحديث منذ مدة بعد تداول فيديوهات لها من حفل عيد ميلاد الفنان المصري ماجد المصري، ولفتت نسرين الأنظار بفستان قصير وطريقة رقصها إلى جانب الفنان المصري وزوجته.

كما أنها تصدرت الحديث منذ مدة بعد أول ظهورها لها بالحجاب والعباءة السوداء، وبعد تداول الصورة بشكل كبير اضطرت نسرين للتوضيح أن الإطلالة من أجل مسلسلها الرمضاني القادم "المداح" والذي يجمعها بالنجم المصري "حمادة هلال"، وتؤدي نسرين في العمل دور فتاة تدعى "رحاب" من دون التطرق لباقي التفاصيل، إلا أنها أكدت أن الدور جديد عليها وسينال إعجاب الجمهور وتؤدي فيه دور زوجة حمادة هلال.

للمزيد من قسم الترفيه:

شهد برمدا "جاءني الرسول محمد في المنام وطلب مني الغناء"!

علي يوسف زوج هند البلوشي يُعلن اعتزاله.. وهذا السبب!

مونيا الزوجة الرابعة للحاج متولي بأحدث ظهور بعد 20عاماً.. وتعلق "الأودية هي السبب"!