نسرين طافش تتعاطف مع (المحتاجين) بإطلالة شتوية جذابة

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (انستغرام).

وظهرت نسرين طافش بإطلالة شتوية جذابة،وكتبت من خلال صورتها معلقة:(يا رب بهالبرد القوي ، تدفي المحتاجين بكل مكان ، و تدفي قلوبنا بنور محبتك و رحمتك كيف هالبردات الحلوين معاكون؟) .

وفنيا، اعتذرت نسرين طافش ، عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل (المداح)، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على (تويتر).

وكتبت نسرين: (اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل (المداح) الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني).