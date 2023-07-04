نسرين طافش ترفض إقامة حفل زفاف.. والانفصال أكَّد حبها لزوجها

حلَّت الفنانة السورية نسرين طافش ضيفةً في برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي السعودي هشام الهويش، وتطرقت في حديثها عن الزواج، والانفصال، ودخولها مجال الغناء، وغيرها من المواضيع.

نسرين طافش ترفض إقامة حفل زفاف

سأل هشام الهويش نسرين طافش حول ما إذا كانت ترغب أن ترى نفسها عروسًا بالفستان الأبيض وتدعو إلى حفل زفافها الفنانين والنجوم، لتجيبه أن لا رغبة لها بإقامة حفل زفاف على الإطلاق، قائلة: "الفنانين زملاءنا وشاكوش هدول منشوفهم بحفلات ومهرجانات".

وعن إعلان انفصالها بعد فترة قصيرة من زواجها، أوضحت أن كل شيء قسمة ونصيب وهي مؤمنة أن كل شيء في هذه الحياة قد يبدو في خارجه شر لكن في باطنه خير أو رسالة أو درس لتعلمه، لتصبح الحياة أفضل.

وأوضحت أن فترة الانفصال التي حدثت بينها وبين زوجها الطبيب المصري شريف شرقاوي أشعرتهما بمدى قيمتهما وحبهما لبعضهما البعض، وكيف أنهما غير قادرين على العيش بعيدًا عن بعضهما.

نسرين طافش تشيد بأمل عرفة

على صعيد آخر، اختارت نسرين طافش زميلتها الفنانة السورية أمل عرفة لتقديم دور بطولة مشتركة نسائية، وأشاد بها قائلة: "فنانة قديرة ومهضومة من الناس الاستثنائيين بكل الدراما السورية".

نسرين طافش تكشف سبب ابتعادها عن الغناء

وعن أسباب ابتعادها عن مجال الغناء، أوضحت أن الأمر مكلف للغاية، وكانت المسؤولة عن العمل ككل، كما تعرضت للنصب والاستغلال، حيث دفعت في بعض الأحيان مبالغ مضاعفة لكلمات الأغنية.

وأوضحت أنها ليست مطربة بل مغنية جيدة، وقالت: "أنا مؤدية وبأدي بنبرة صح".