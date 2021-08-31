نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا برقصة هيب هوب مع ابنة شقيقتها

أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد لها برفقة ابنة اختها لارا حامد.

شاركت نسرين طافش متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بلارا حامد أثناء تأديتهما رقصة هيب هوب مشتركة مُرتديات إطلالات متشابهة، حيث ارتدتا بنطال جينز أزرق ضيق ممزَّق وتوب أبيض، وانتعلتا حذاء رياضي، في حين أسدلتا شعرهما ليتطاير مع تمايل جسدهما.

وأرفقت طافش الفيديو بتعليق، جاء فيه: "أجعل المتعة والمرح من أولى أولوياتك".

وتابعت في التعريق عن ابنة شقيقتها: " بنت اختي الجميلة مدربة رقص هيب هوب محترفة و موجهة اجتماعية .. شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة و حب الخير و مساعدة الآخرين ".

وحصد الفيديو منذ نشره على أكثر من 105 ألف إعجاب ومئات التعليقات، وكتبت إحدى المتابعات: " حلاوتكم انتوا الاتنين".

وعلى الصعيد الفني، تشارك نسرين طافش في فيلم "في القلب" إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم هالة فاخر، وسوسن بدر، وخالد سليم، ومنة فضالي، ومحمد عز، وتوني ماهر، وغيرهم.

الفيلم من تأليف إسحاق إبراهيم، وأشرف على الحوار والسيناريو محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، ومدير تصوير هو محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل.