نسرين طافش تشعل مواقع التواصل بظهورها بالبكيني برفقة زوجها

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة جريئة مع زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي أثناء قضاء عطلة صيفية في إحدى المدن الساحلية.

وشاركت طافش صورة تجمعها مع زوجها عبر خاصية (لستوري) على حسابه الشخصي في تطبيق (إنستغرام) وهي تحتضن زوجها مرتدية مايوه (بكيني)، اعتبرها البعض الصورة جريئة جداً لنشرها .

ونشرت الصفحات المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير على موقع (إنستغرام) الصور، الأمر الذي عرض نسرين للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نسرين أعلنت خبر زواجها بصورة ، فأظهرت يدها وهي تمسك بيد العريس، وتضع خاتم الألماس في إصبعها. وعلقت على المنشور متحدثة عن الحب، وقالت: (ما جمعه الله، عسى أن يبارك هذه الجمعة، وأن يحمي هذا الحب الأبدي للأبد).