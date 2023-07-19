نسرين طافش تصل الأردن.. وتنشر صورتها من الطائرة

تقضي الفنانة السورية نسرين طافش إجازتها الصيفية في السفر بين الدول، وذلك بعد انفصالها عن زوجها الطبيب المصري ومدرب الطاقة شريف شرقاوي.

نسرين طافش تصل الأردن

وأعلنت طافش وصولها للأردن عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، إذ شاركت صورة للعلم الأردني أثناء تواجدها في المطار، وكتبت: "مرحبا للأردن".

ولم تكشف الفنانة عن أسباب تواجدها في الأردن، إذذ اكتفت بالصورة دون ذكر تفاصيل أخرى.

ويُشار إلى أن طافش تواجدت في مصر قبل توجهها إلى الأردن، إذ شاركت صورة لها من داخل مطار القاهرة الدولي أثناء إقلاع طائرتها، كما نشرت صورة لها جالسة على متن الطائرة مرتديةً بدلة رياضية باللون الأبيض زينت برسومات كرتونية للقط"توم" والفأر "جيري.

ويُشار إلى أن طافش تجاهلت تعليقات زوجها السابق، الذي وصفها بـ"البلاستيك المزيف"، و نشرت مقطع فيديو يجمعها بأفراد عائلتها أثناء قيادتها السيارة عبر خاصية "الستوري"، وعلقت قائلة: ما في مثل الأخوات، الأهل ضهر وسند ونعمة عظيمة.

شريف شرقاوي يصف نسرين طافش بـ"المزيفة"

وكان شرقاوي قد شارك متابعيه عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" صورة لسيدة بملامح جميلة دون الكشف عن هويتها، إذ تكهن الكثيرون إلى أنها حبيبته الجديدة بعد انفصاله عن طافش.

وأرفق شرقاوي الصورة بتعليق وصف فيه طافش "بالبلاستيك المزيف"، قائلًا: "عندما نترك الماضي لأنو قديم، كاذب، ومزيف (استيك مزيف).. للوصول لما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريبًا هتعرفو مين".

كما نشر مدرب الطاقة صورة له باللونين الأبيض والأسود عبر حسابه في "إنستغرام" في أول رد له على انفصاله بشكل رسمي، وكتب: "فليكن ذلك حتى تعرف أنك مبارك ومرشد، لا تقاوم أبدًا تقبل دائمًا لأن هذا هو قبول ألوهيتك"، مضيفًا هاشتاغ "علاقة سامة".

ودرءًا للتعليقات السلبية، أغلق خاصية التعليقات.