نسرين طافش تطرح فلتر (الجمال الطبيعي ) على إنستجرام

أطلقت النجمة السورية نسرين طافش فلتراً خاصاً باسمها عبر تطبيق (انستجرام)، وعَدّدت الكثير من مميزاته الخاصة للمرأة بأنه يمنحها مميزات جمالية خاصة.

ووصفت نسرين هذا الفلتر الجديد بأنه يمنح الفتيات الجمال بدون استخدام أدوات تجميل، إذ يمنح الفلتر مؤثرات بصرية وصفتها بالجمال الطبيعي، حسب موقع مجلة سيدتي.

كما و استعرضت نسرين في فيديو عبر حسابها على (انستجرام) ملامح وجهها في تجربة للفلتر الجديد، قائلة: (أنتم حلوين كيف ما كنتم بس إذا حبيتو تلعبو بالفلاتر صار فيكون هلأ تستخدموا الفلتر الخاص فيني، الجمال الطبيعي بواسطة نسرين طافش).

هذا و كانت قد تعرضت نسرين طافش لموجة حادة من الانتقادات لظهورها على متابعيها بالإطلالة روب الاستحمام، معتبرين أنّ هذا الظهور شخصي ولا يجوز استعراضه على العام.

على جانب آخر، تعيش نسرين طافش قَصّة حُب جديدة بعدما أن أعلنت في أحد لقاءاتها التلفزيونية عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني، حيث تناقلت العديد من الشائعات حول هُويّة العريس بأنّه رجل أعمال كويتي شهير، قبل أن تقوم طافش بنفي الأنباء، مؤكدةً أنّ زواجها سيكون قريباً، مُوَضِّحة أيضاً أنّ خَطيبها ليس من الوسط الفني ولا السياسي ولا الرياضي، وأنّه ليس خليجياً كما أشيع.